«Роскосмос» представил деловую программу космического форума

Первый Российский космический форум пройдет 9 апреля в Национальном центре «Россия». Организатором выступает «Роскосмос» при поддержке правительства, оператором деловой программы — Фонд Росконгресс. Мероприятие станет ключевым событием «Недели космоса» — нового ежегодного события, учрежденного президентом Владимиром Путиным.

На форуме, который объединит федеральные ведомства, госкорпорации, науку и бизнес, заявлено пять тематических блоков. Они охватят широкий спектр направлений — от развития лунной программы до внедрения космических технологий в повседневную жизнь и экономику, следует из пресс-релиза.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сказал, что форум станет платформой для выработки конкретных решений. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов добавил, что задача мероприятия — укрепить роль России на мировом рынке космических услуг. Отдельное внимание в программе уделят международному сотрудничеству и кадровым приоритетам в отрасли. «Неделя космоса» пройдет в России с 6 по 12 апреля.