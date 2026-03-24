«Это направление необходимо активно развивать»

На состоявшемся в Петербурге круглом столе «Россия — Индия: Стратегический арктический диалог» Т. С. Тирумурти, имевший в 2020–2022 годах статус постоянного представителя Индии при ООН, поделился с «Ъ Северо-Запад» мнением о сотрудничестве наших стран в Арктике и открывающихся перспективах взаимодействия.

Посол Т. С. Тирумурти, постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций (2020–2022)

Фото: Дмитрий Ратихин Посол Т. С. Тирумурти, постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций (2020–2022)

Сегодня мы находимся в ситуации значительной турбулентности в мире, и в этом контексте Индия и Россия стремятся развивать новые направления сотрудничества. Если выйти за рамки традиционных сфер взаимодействия — политики, обороны и других областей,— то новыми направлениями стали энергетика, транспорт и связность. Именно в контексте энергетической безопасности для Индии регион Арктики особенно значим.

Крупнейшие инвестиции Индии в углеводородный сектор за рубежом сосредоточены в России. Рост объемов торговли значительно вырос именно за счет энергетических поставок из РФ. Это направление, в рамках которого мы можем развивать сотрудничество, включая освоение нефтяных месторождений, поставки СПГ (сжиженного природного газа) и LPG (сжиженного нефтяного (углеводородного) газа). Если посмотреть на ситуацию в Ормузском проливе, то оттуда поступает 50–60% нашей нефти, 60–65% СПГ и, что особенно важно, 85–90% LPG. Поэтому вопрос диверсификации поставок для нашей страны становится крайне актуальным.

Второе направление — обеспечение поставок критически важных минералов. Здесь мы также можем рассчитывать на Россию как на надежного партнера в формировании устойчивых цепочек поставок. Это взаимовыгодное направление, поскольку РФ также необходимо диверсифицировать свои рынки сбыта. В настоящее время она во многом зависит от ограниченного числа стран, и участие Индии в этом процессе имеет большое значение.

Следующее направление — трудовая мобильность. Этот вопрос поднимался и на уровне лидеров Индии и России. Дальний Восток и Арктика испытывают нехватку рабочей силы, тогда как индийская рабочая сила отличается высокой квалификацией, пользуется доверием во всем мире и не создает демографических рисков.

Кроме того, важным направлением является развитие транспортных коридоров и связности, что позволяет сократить расстояние и, соответственно, снизить стоимость перевозок. С одной стороны, существует морской коридор Ченнаи — Владивосток. С другой стороны, есть маршруты, связывающие Санкт-Петербург с западным побережьем Индии.

Если рассматривать общую картину промышленного сотрудничества, а также партнерство в инфраструктуре, то существует потенциал для взаимных инвестиций: Россия может участвовать в развитии портовой инфраструктуры на восточном побережье Индии, а Индия — инвестировать в инфраструктурные проекты в России.

Арктика может стать очень важным направлением нашего сотрудничества. Это не произойдет мгновенно, однако в среднесрочной перспективе это направление необходимо активно развивать.

Подготовил Владимир Колодчук