Депутаты правящей партии Рады отказались выйти на работу 25 марта из-за угроз

Около 60 депутатов правящей партии Верховной рады Украины «Слуга народа» заявили, что не выйдут на работу 25 марта из-за угроз избиения. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. Речь также идет о депутатах других партий, в том числе «Доверие».

«По сути, может быть ситуация, при которой в Раде не будет 226 зарегистрированных голосов. Завтрашнее заседание Рады под угрозой срыва»,— написал Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По словам Алексея Гончаренко, депутаты опасаются провокаций в правительственном квартале Киева. Цель — убедить принять законопроект, необходимый для продолжения финансирования от Международного валютного фонда.

Один из депутатов Рады в разговоре с Алексеем Гончаренко выразил уверенность, что заседание состоится, так как «правительственный квартал охраняется». В районе увеличивают число полицейских и военнослужащих, сообщил Гончаренко.