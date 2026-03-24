Суд приговорил рэпера Никиту Ямыча к четырем годам условно за страховое мошенничество

В Екатеринбурге завершился судебный процесс над преступной группой автоподставщиков во главе с лидером уральской группы «Восточный округ» рэпером Никитой Ямычем (Чехомовым). Суд назначил наказание рэперу в виде четырех лет условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 300 тыс. руб. Остальным участникам — различные условные сроки и штрафы. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе компании «Совкомбанк Страхование», являющейся потерпевшей стороной по делу.

Судебный процесс начался в ноябре 2024 года. В материалах дела фигурируют 14 преступных эпизодов, квалифицированных по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (страховое мошенничество, совершенное организованной группой, до десяти лет колонии). По данным обвинения, организованная рэпером группа занималась инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат. Деятельность преступной схемы была пресечена в результате совместной работы служб безопасности страховых компаний и органов внутренних дел.

В преддверии вынесения приговора обвиняемые приняли решение возместить причиненный ущерб страховщикам по мошенническим эпизодам, в том числе вернули компании «Совкомбанк Страхование» 787 тыс. руб. по трем эпизодам.

Александр Александров