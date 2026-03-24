«Даже намека на переговоры не заметно»

Эксперты и СМИ пытаются разгадать замысел Дональда Трампа. Глава Белого дома по-прежнему настаивает, что Иран настроен заключить сделку, которая полностью устроит США и Израиль. Тегеран подобные сообщения опровергает. При этом Исламская Республика дает понять, что готова к переговорам, однако исключительно на своих условиях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе исключает дальнейшую эскалацию конфликта.

Иран на официальном уровне продолжает опровергать переговоры с Америкой. Однако многочисленные источники СМИ утверждают обратное. Общий смысл сообщений прессы таков: верховный лидер Моджтаба Хаменеи, которого по-прежнему никто не видел и не слышал, разрешил наладить контакты с представителями Трампа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позвонил Стиву Уиткоффу и сообщил, что Тегеран готов завершить войну, но на своих условиях. Якобы президент Соединенных Штатов на основании всего этого заключил, что Исламская Республика готова к серьезным компромиссам.

Но на самом деле это не так. Не секрет, что условия Ирана, которые на сегодня озвучиваются, вряд ли устроят американо-израильскую коалицию. При всем этом ультиматум Дональда Трампа, как известно, не отменен, а лишь отсрочен на пять дней. Время идет, и складывается другой пазл. Источники СМИ подтверждают, что Белый дом действительно рассматривает спикера иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа как компромиссную фигуру на переходный период. Это во многом повторяет венесуэльский сценарий: режим в целом сохраняется, но становится более уступчивым.

Что важно подчеркнуть: Галибаф не духовное лицо. Да, он близок к Корпусу стражей исламской революции, он консерватор, враг Америки и Израиля, но при этом именно светский лидер. По логике, если он становится главным, то страна по факту перестает быть исламской республикой, то есть меняет направленность своей политики и не зависит от религии. Впрочем, он сам все опровергает, называя подобные инсинуации «хитрым планом врагов, которые пытаются обманом выиграть войну». Положа руку на сердце, нельзя исключать, что он близок к истине.

Между тем сообщения о том, что американский спецназ развернулся к родным берегам, отсутствуют. Так что наземную операцию по-прежнему исключать нельзя. Тем временем премьер Биньямин Нетаньяху косвенно подтвердил факт переговоров в том смысле, что главный союзник считает возможным заключение мирного соглашения с Ираном. Военный сценарий не является единственным, Израиль в любом случае будет исходить из собственных интересов, несмотря ни на что. Выход же США из войны не значит ее окончание.

Что касается реальной обстановки на земле, никакого даже намека на переговоры не заметно. Возможно, они где-то идут, но уж очень скрытно. Бомбежки территории Ирана продолжаются, в то время как ракеты Исламской Республики летят в сторону Израиля и арабских соседей. Тегеран пытается взимать плату в размере около $2 млн с судна за проход через Ормузский пролив. Честно говоря, наземная операция выглядит более вероятной, чем мирное соглашение. В этой связи можно напомнить несколько позабытую нынче концепцию Дональда Трампа «мир через силу».

Дмитрий Дризе