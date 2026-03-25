В Черноземье 26 марта ожидается солнечная и теплая погода, до +17°C

В четверг, 26 марта, жителей Черноземья ожидает солнечная и теплая погода. Вечером в четырех регионах, за исключением Курской и Орловской областей, возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +3°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +7°C, днем потеплеет до +17°C, вечером столбик термометра опустится до +13°C и ночью будет +8°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +4°C, днем температура поднимется до +13°C, вечером она составит +9°C, а ночью +6°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +6°C, днем повысится до +14°C, вечером будет +10°C, а ночью снова понизится до +5°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +3°C, днем — +10°C, вечером будет +6°C, а ночью опустится до +4°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +4°C, днем поднимется до +11°C, вечером будет +8°C, а ночью похолодает до +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове будет пасмурная погода. Утром ожидается +3°C, днем — +10°C, вечером будет +6°C и ночью — +5°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова