Пермская судоверфь построит причал для круизных судов в Удмуртии

ООО «Пермская судоверфь» изготовит, доставит и установит причал для круизных судов в Сарапуле, сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края (ФРПК). Закладка нового причала состоялась в марте, а в начале лета будет произведен монтаж сооружения на месте. Причал длиной 54,2 м и шириной 21,8 м сможет принимать как маломерные, так и крупные транзитные пассажирские суда, в том числе четырехпалубные теплоходы, а также суда на подводных крыльях.

Всего в Прикамье было произведено семь таких причалов: два для краевой столицы и по одному для Краснокамска, Соликамска и музея «Хохловка». Также на место был доставлен причал для Добрянки — он начнет функционировать в этом сезоне. Конструкция для Осы ожидает открытия навигации для установки в акватории эксплуатации.

Напомним, в ноябре 2025 года Пермский край и Республика Удмуртия договорились о запуске совместного водного маршрута до Сарапула. Первые рейсы на скоростном «Метеоре» начнутся в навигацию 2026 года. Тогда же стало известно, что всю необходимую причальную инфраструктуру для Удмуртии может изготовить «Пермская судоверфь», работу которой воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году.