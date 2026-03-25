Русь былинная, колбаса и придворный театр

В конце марта в Нижнем Новгороде пройдут лекции о деньгах, нейросетях, придворном театре барокко, творчестве Ивана Билибина и Рембрандта, манге «One Piece» и колбасе, которую ели купцы. Жители и гости города смогут поучаствовать в обсуждении романов «Обломов» и «Овод» и посетить концерты классической музыки. Подробнее о наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Концерт академического симфонического оркестра Московской филармонии (6+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 18:30 25 марта, среда;

Стоимость билетов: от 700 руб. до 1,5 тыс. руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская филармония имени Ростроповича

Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Юрия Симонова и скрипач Гайк Казазян исполнят композиции «Симфония №3 Фа мажор» Иоганнеса Брамса, «Концерт для скрипки с оркестром» Александра Глазунова, увертюру и танцевальную сюиту из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки.

Экскурсия «Про деньги: от "собачьего налога" до доходного дома» (18+)

Где: сбор у дома №18 на улице Короленко;

Когда: 18:30 25 марта, среда;

Стоимость билетов: 1,1 тыс. руб.

На экскурсии по кварталу церкви Трех Святителей участники узнают, сколько тратили на еду и жилье в старом Нижнем, что можно было считать налогом на роскошь, как был устроен доходный дом и почему он так назывался.

Концерт «Musica sacra vs Musica d‘amor: Монтеверди, Пёрселл, Доуланд» (16+)

Где: культурный центр «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56;

Когда: 19:00 25 марта, среда;

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Концепция вечера будет строиться на противопоставлении двух миров — музыки священной и музыки любви. Произведения Клаудио Монтеверди, Генри Пёрселла и Джона Доуланда исполнят Ксения Кулькова (меццо-сопрано), Роман Поляков (гитара) и Вера Вьюшина (виолончель).

Лекция «Колбаса, которую ели купцы» (12+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35;

Когда: 18:00 26 марта, четверг;

Вход свободный

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Чеканная скульптура быка у бывшего магазина «Нижегородские колбасы» на Большой Покровской улице

Идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют расскажет, какую колбасу покупали на Нижегородской ярмарке, кто ее производил и почему она считалась символом достатка. Также слушатели смогут попробовать копченую колбасу по рецепту 1887 года.

Лекция «Нейросети против фейков: можно ли доверить искусственному интеллекту проверку информации в СМИ и социальных медиа» (12+)

Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б;

Когда: 18:30 26 марта, четверг;

Вход по регистрации

Филолог, доцент кафедры журналистики ННГУ Людмила Макарова расскажет, как возникают фейки, почему с ними сложно бороться, каковы алгоритмы «ручного» фактчекинга и как технологии прикладного ИИ помогают автоматически проверять информацию и делать медиасреду безопаснее.

После лекции начнется интеллектуальная игра «Неискусственный интеллект». Участников ждут вопросы по физике, химии, математике, биологии, истории, архитектуре, кино, музыке, живописи и литературе.

Концерт петербургского Молот-ансамбля «Русский карнавал» (6+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 18:30 27 марта, пятница;

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Программа концерта, в центре которой сюита из музыкально-сценического произведения Игоря Стравинского «История солдата», содержит элементы русских плясовых и расшифровки фольклорных наигрышей от Петра Чайковского до современных молодых российских композиторов.

Музыку исполнят Алексей Исаев (флейты), Александр Захаренко (кларнет), Алексей Глазков (фортепиано), Артур Зобнин (скрипка) и Дмитрий Лебедев (виолончель).

Спектакль Кстовского театра кукол «Похождения Чичикова» (12+)

Где: Нижегородский академический театр кукол на улице Большая Покровская, 39Б;

Когда: 18:30 27 марта, пятница;

Стоимость билетов: от 450 руб. до 1 тыс. руб.

Фото: Кстовский театр кукол Спектакль «Похождения Чичикова»

Кстовский театр кукол представит спектакль по поэме Николая Гоголя «Мертвые души» о похождениях афериста Павла Чичикова, скупающего документы на умерших крестьян, чтобы заложить их государству как живых и разбогатеть.

Органный концерт «Барокко и модерн» (6+)

Где: церковь христиан-баптистов в Полтавском переулке, 10;

Когда: 19:00 27 марта, пятница;

Стоимость билетов: взрослый — 1 тыс. руб., детский — 500 руб.

Вячеслав Золотовский выступит с программой, в которой сопоставит классическое немецкое барокко с органной музыкой, написанной русскими и европейскими композиторами в XIX–XXI веках. Концерт будет построен на чередовании произведений разных эпох и сопровожден теоретическими комментариями.

Обсуждение романа «Обломов» (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Когда: 11:00 28 марта, суббота;

Вход по регистрации

Новая встреча читательского клуба Анны Медведевой будет посвящена роману Ивана Гончарова «Обломов». Участники обсудят, что изменилось восприятии этого произведения сегодня, ушел ли конфликт созерцательного и деятельного начал и почему обломовщине подвержен каждый из героев.

Тематическое занятие по выставке «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (6+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2;

Когда: 14:00 28 марта, суббота;

Стоимость билетов: 800 руб.

Фото: Нижегородский художественный музей Картина Михаила Врубеля «Демон». Экспозиция выставки «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» в НГХМ

Участники смогут познакомиться с символизмом как художественным явлением в отечественной культуре рубежа XIX-XX вв. и научиться отличать разные техники. В практической части каждый гость создаст собственное произведение в одной из техник.

Лекция «Иван Билибин: Русь былинная в иллюстрациях» (6+)

Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля);

Когда: 14:00 28 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 руб.

Лектор Алена Трофимова расскажет об уникальном методе художника Ивана Билибина — стилизации русского народного искусства, лубка, древнерусской книжной миниатюры, обогащенном изучением японской и западноевропейской гравюры.

Лекция «Синтез западных и восточных мотивов в манге "One Piece": культурная гибридность и ее проявления в нарративе Эйитиро Оды» (16+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Когда: 14:30 28 марта, суббота;

Вход по регистрации

Лекцию прочитает сотрудница научно-учебной лаборатории НИУ ВШЭ Анастасия Орлова. Встреча будет посвящена анализу слияния западной массовой культуры и восточных мотивов в японской манге как диалог двух совершенно разных культур через призму культурной гибридности. «Главный герой, Манки Д. Луффи, его команда и другие персонажи были созданы наподобие западных образов пирата и супергероя и адаптированы для японского читателя, но вместе с этим они стали новыми интерпретациями образов для западных читателей, получив тем самым многомиллионную фанатскую базу по всему миру»,— рассказали организаторы.

Органный концерт «Музыка вечности» (12+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;

Когда: 16:00 28 марта, суббота;

Стоимость билетов: 1,2 и 1,5 тыс. руб.

Органист и музыковед Мария Юкович исполнит произведения Николауса Брунса, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Шарля-Мари Видора.

Встреча краеведческого клуба «Занозы» на тему «Ивановская башня — отличная от других» (12+)

Где: сбор у Ивановской башни кремля на площади Народного единства;

Когда: 18:00 28 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Ивановская башня кремля на фоне Волги

Участникам расскажут, чем и почему отличается архитектура Ивановской башни нижегородского кремля и какие функции она выполняла в разные эпохи.

Премьера спектакля «За двумя зайцами» (16+)

Где: Нижегородский театр комедии на улице Грузинская, 23;

Когда: 18:00 28 и 29 марта;

Стоимость билетов: от 400 руб. до 3 тыс. руб.

Театр представит музыкальную комедию по мотивам пьес Ивана Нечуй-Левицкого и Михаила Старицкого. Спектакль рассказывает историю о разорившемся цирюльнике Свириде Голохвастове, который пытается поправить материальное положение женитьбой на некрасивой дочери богатого лавочника Проне, параллельно ухаживая за бедной красавицей Галей.

На премьеру билетов не осталось. Следующие показы запланированы на 7, 21 и 29 апреля.

Что еще идет в театрах в конце марта Театр оперы и балета: концерт «Мэри Поппинс» (19:00 25-26 марта, Пакгауз на Стрелке, 6+), концерт «Бременские музыканты» (13:00 27 марта, Пакгауз на Стрелке, 6+). Театр драмы: «Бешеные деньги» (18:30 25 марта, 16+), «Бестолочь» (18:30 26 марта, 16+), «Вдовий пароход» (18:30 27 марта, 18+), «Живой» (18:30 28 марта и 11:00 29 марта, 16+), «Вышел ангел из тумана» (18:30 29 марта, 12+), «Супруга» (18:30 31 марта, 16+). Театр комедии: «Хочется синего неба!» (18:30 28 марта, 16+), «Бабье лето» (18:30 31 марта, 16+). Театр кукол: «Снег в июле» (18:30 31 марта, 12+). Театр юного зрителя: «Дубровский» (18:30 25 марта, 12+). «Горе от ума» (18:30 26 марта, 12+), «Обыкновенное чудо» (18:30 27 марта, 12+). Камерный музыкальный театр имени В. Степанова: «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» (17:00 28 марта, ДК «Красное Сормово», 12+), «Дубровский» (16:00 29 марта, ДК «Красное Сормово», 12+). Дом актера имени В.В. Вихрова: моноспектакль «А рыбы спят?» (19:00 28 марта, 12+). Центр театрального мастерства: «Катапульта» (19:00 28 марта, 18+), «Машка и ТЭС» (19:00 30 марта, 18+). Театр на Счастливой: «Психоанализ — это искусство» (19:00 27 марта 18+), «Дикарь» (18:00 28 марта, 16+), «Дыроватый камень» (18:00 29 марта, 18+). «Нетеатр»: «Разговоры влюбленных» (19:00 26 марта, 16+), «Антистресс-сказки "Для хороших людей!"» (19:00 27 марта, 12+), «Сказки без Пушкина» (15:00 28 марта, 16+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Я твоя Тень» (18:30 25 марта, 12+), «Пропасть» (18:00 28 марта, 16+), «Ложное солнце» (16:00 29 марта, 16+). Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (19:00 27 марта, 12+).

Обсуждение романа «Овод» и его экранизаций (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Когда: 11:00 29 марта, воскресенье;

Вход по регистрации

Участники встречи обсудят роман американской писательницы Этель Лилиан Войнич «Овод» (1897) и его экранизации 1955 и 1980 годов.

Лекция «Творчество Рембрандта» (12+)

Где: корпус НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3);

Когда: 14:00 29 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 500 руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Выставка «”Падение Амана”: картина Рембрандта в зеркале времени» в Эрмитаже

Речь на лекции пойдет о творчестве голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. «Жизнь поставила художника перед выбором — успех и следование моде или свое особое призвание, которое очень дорого стоит. Рембрандт сделал свой выбор, пройдя по этому пути до конца, снискав славу гения. История Рембрандта — история о том, как стать великим художником и какую цену придется за это заплатить»,— рассказали организаторы.

Лекция «Барочный театр. Сценические иллюзии и спецэффекты» (12+)

Где: Арсенал в шестом корпусе кремля;

Когда: 15:00 29 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Искусствовед, ведущий научный сотрудник сектора искусства Нового и Новейшего времени Государственного института искусствознания Анна Корндорф расскажет о придворном театре барокко, его декорациях и спецэффектах. Слушатели смогут узнать, почему практически все придворные художники-декораторы театров Европы того времени оказались итальянцами, на основании чего сегодня можно представить, как выглядела та или иная описанная в либретто сцена, и почему роскошные декорации были только в оперных постановках.

Концерт «IV Международный органный фестиваль Vox humana. Валерий Барганджия, Сергей Герасимов» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 29 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 1,3 и 1,5 тыс. руб.

Фото: vk.com / nnovcons Органный концерт в Нижегородской консерватории имени Глинки

Со сцены прозвучит музыка органных мастеров Иоганна Себастьяна Баха, Луи Маршана, Луи Вьерна, Сезара Франка, Петра Эбена, Юрия Буцко. Свои исполнительские интерпретации представят Валерий Барганджия (Абхазия-Россия) и Сергей Герасимов (Нижний Новгород).

Концерт «Дух России, дух Европы» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 30 марта, понедельник;

Стоимость билетов: 1,3 и 1,5 тыс. руб.

Леонид Лундстрем (скрипка), Мария Воскресенская (фортепиано) и Владимир Нор (виолончель) исполнят трио «Памяти великого художника» Петра Чайковского и трио для фортепиано, скрипки и виолончели до мажор Иоганнеса Брамса.

Встреча «Что такое собрания сочинений на полках домашнего книжного шкафа? Нужны ли они сегодня?» (0+)

Где: Арсенал в шестом корпусе кремля;

Когда: 18:30 31 марта, вторник;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Это вторая встреча из цикла «Как сделать ребенка читателем?». Искусствовед Анна Гор обсудит с участниками, что такое собрания сочинений на полках домашнего книжного шкафа и нужны ли они сегодня.

Концерт «Малер. Десятников» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Когда: 19:00 31 марта, вторник;

Стоимость билетов: от 1 до 3 тыс. руб.

В исполнении солистов Надежды Павловой, Диляры Идрисовой, Яны Дьяковой, Сергея Година и оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского прозвучат произведения, входящие в ряд самых спорных и загадочных образцов мирового музыкального искусства, — Симфония № 4 Густава Малера и балет с пением «Opera» Леонида Десятникова.

Подготовила Елена Ковалева

Какие выставки продолжают работу До 29 марта в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 29 марта в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка Ольги Окуневой «Нечаянная радость» (0+). До 5 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель». До 5 апреля в мультимедиа-арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа» (6+). До 5 апреля в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье» (12+). До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+). До 12 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+), а до 19 апреля — выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» (6+). До 17 апреля в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта фотовыставка «Росгвардия: на страже российских городов» (12+). До 19 апреля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка графики нижегородской художницы Татьяны Быковой «Живу и вижу» (0+). До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).