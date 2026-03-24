Протестировано на Дону: большинство участников акции «Тест-драйв» выбрали «Ростелеком»

Более 96% клиентов «Ростелекома» в Ростовской области из числа подключивших сервисы по акции «Тест-драйв», продолжили пользоваться ими после завершения бесплатного периода. Проект стартовал в марте 2025 года. За это время более 15 тысяч жителей региона протестировали цифровые решения компании в реальных домашних условиях. Наиболее активно к акции присоединились жители Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Шахт.



Акция «Тест-драйв» предлагает новым абонентам бесплатно в течение 30 дней оценить комплекс цифровых сервисов для дома. В тестовый пакет входят высокоскоростной интернет, мобильная связь, облачное видеонаблюдение и доступ к онлайн-кинотеатру Wink.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для большинства наших клиентов важно и интересно оценить функционал цифровых сервисов в собственной квартире — с привычными устройствами, нагрузкой и повседневными сценариями использования. За месяц они могут проверить стабильность соединения, скорость интернета и удобство сервисов, сравнить их с альтернативами и выбрать оптимальное решение для дома и семьи».

Пользователи могут подключить расширенный пакет контента. Опция «Wink Все в одном + START + AMEDIATEKA» включает более 250 телеканалов, подписки на фильмы и сериалы онлайн-кинотеатров Wink, START и AMEDIATEKA, а также сервисы «Wink Музыка» и «Wink Книги».

Василий Бочкарев, житель Новочеркасска: «У нас дома интернетом пользуются все и по-разному: дочь делает уроки и смотрит обучающие ролики, жена любит вечером включить сериал, теща привыкла к телевизору и новостным каналам. Поэтому было важно посмотреть, как все будет работать, когда одновременно подключено несколько устройств. Во время теста мы использовали роутер шестого поколения с поддержкой Wi-Fi — связь оставалась стабильной даже тогда, когда дочь занималась онлайн, а мы параллельно смотрели фильмы. Поэтому после окончания теста наш выбор очевиден».

До конца марта новые клиенты «Ростелекома» также могут протестировать сервис облачного домашнего видеонаблюдения. Если после пробного периода пользователь решит приобрести видеокамеру, компания предоставит сервис облачного хранения и управления записями бесплатно на два года.

Подключить услуги «Ростелекома», а также узнать подробности акции и доступность оборудования в регионе можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

