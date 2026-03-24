Понтонный мост через Оку в Павлове уберут до конца июня
Движение по наплавному мосту на автомобильной дороге Павлово — Тумботино — Гороховец закрывается в связи с весенним паводком, сообщили в ГКУ «Главное управление автодорог» Нижегородской области. Демонтаж переправы проведут 24-25 марта.
Из-за профилактических работ понтонный мост будет отсутствовать до конца июня 2026 года. В это время с 5:00 до 21:30 будет работать паромная переправа.
При этом грузопассажирский паром будет задействован в работах по демонтажу моста, поэтому в эти дни ГУАД рекомендует рассматривать альтернативные пути передвижения.