Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома Ульяновске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Ульяновской области Сергея Михайлова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту длительного нерасселения жильцов аварийного дома, сообщил Информационный центр СКР.

Как сообщает ведомство, на единую многоканальную телефонную линию ИЦ СКР обратилась жительница Ульяновска, сообщившая о длительном нерасселении жильцов аварийного многоквартирного дома на улице Марата. В ИЦ СКР отмечают, что двухэтажное здание 1954 года постройки находится в непригодном состоянии: в стенах образовались трещины, напольные перекрытия разрушаются. Кроме того, ранее в строении неоднократно происходили пожары, в результате чего конструкции и кровля деформированы. В 2022 году дом был признан аварийным, судом на уполномоченные органы возложена обязанность предоставить собственникам благоустроенное жилье. Однако до настоящего времени права граждан не реализованы, сроки расселения не сообщаются. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Судя по всему, речь идет о доме №17 на ул. Марата. О его аварийном состоянии жильцы жаловались в мэрию и гордуму Ульяновска еще в 2021 году. Именно весной 2021 года в доме произошел пожар, повредивший несущие конструкции крыши. Уже тогда жители жаловались, что в квартирах рушатся потолки, в полах — дыры прогнивших половиц. В ноябре 2021 года прокуратура Ленинского района требовала признать дом аварийным и принять меры по расселению жильцов.

В марте 2026 года глава Ульяновска Александр Болдакин пообещал, что дом будет расселен до конца года.

Андрей Васильев, Ульяновск