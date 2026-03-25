Расчетное обеспечение

Акционеру АО «Уфанет» — ООО «Компания „РИА“», аффилированному с предпринимателем Радиком Султановым, не удалось снять арест с расчетных счетов. В 2025 году арбитражный суд Башкирии по ходатайству бывшего акционера «Уфанета» Марата Ахметшина наложил обеспечительные меры на расчетные счета компании в пределах суммы иска. Господин Ахметшин пытается отсудить у «Компания „РИА“» более 800 млн руб., которые, по его мнению, ему не доплатили за продажу акций телеком-оператора. Прося отменить арест счетов, ответчик заявлял, в частности, что стороны подготовили мировое соглашение, а также заручился гарантией аффилированных компаний, готовых в случае чего выплатить задолженность. Суд эти доводы не поддержал.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Компания „РИА“», аффилированная с предпринимателем, владельцем «Салаватстекла» Радиком Султановым, не смогла отменить обеспечительные меры, наложенные арбитражным судом Башкирии в рамках спора с предпринимателем Маратом Ахметшиным.

Как сообщал «Ъ», в 2024 году Марат Ахметшин и Марат Фаттахов, которые владели около 60% акций телеком-оператора «Уфанет», продали их «РИА». В 2025 году господин Ахметшин подал иск в суд, в котором попросил обязать покупателя выплатить ему 826,2 млн руб. задолженности за свою часть акций «Уфанета», включая проценты. Как выяснилось в суде, «РИА» выкупила у господина Ахметшина около 30% акций компании за 4 млрд руб., но не полностью выплатила их стоимость.

«Компания „РИА“» подала встречный иск к Марату Ахметшину, в котором просила пересмотреть условия договора купли-продажи акций в связи с изменениями в Налоговом кодексе. Согласно договору, господин Ахметшин сам должен был выплатить НДФЛ со сделки. Речь идет о 112 млн руб. «Компания „РИА“» попросила суд пересмотреть этот пункт, чтобы, будучи налоговым агентом, самостоятельно перечислить эту сумму в бюджет и выплатить Марату Ахметшину стоимость акций за минусом этого налога.

В рамках рассмотрения дела господин Ахметшин ходатайствовал о наложении обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на банковских счетах ответчика в пределах суммы иска, а также запрета совершать любые регистрационные действия в отношении акций «Уфанета», принадлежащих «Компания „РИА“».

АО «Уфанет» создано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников „Ъ“, абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2024 году — 11 млрд руб., чистая прибыль — 211,2 млн руб. По последним данным, около 60% компании принадлежат «Салаватстеклу», 25,67% — у Артура Хазигалеева, 14,41% владеет ООО «Уфанетинвест» (совладельцы — несколько десятков физлиц, 24,8% — у гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

В мае прошлого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство, исключив арест на средства компании, необходимые ей на выплату налогов, зарплаты и так далее.

В начале февраля этого года «Компания „РИА“» подала заявление об отмене обеспечительных мер. В документе она отметила, что «является платежеспособным предприятием с устойчивым финансовым положением». Кроме того, ответчик добавил, что суть претензий господина Ахметшина он признает, но суть спора касается изменения уплаты НДФЛ. Стороны, пояснили в компании, разработали проекты мировых соглашений. Также в «Компания „РИА“» отметили, что аффилированные с ней АО «УЗМИК» и АО «Салаватстекло Волга» гарантируют выплату спорной суммы, если суд удовлетворит первоначальный иск.

В поддержку позиции «Компания „РИА“» выступили «Уфанет» и представитель Марата Ахметшина. Прокуратура республики, участвующая в процессе в качестве третьего лица, была против отмены обеспечительных мер.

Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд назвал доводы «Компания „РИА“» «несостоятельными, поскольку не являются безусловным основанием для отмены обеспечительных мер». «При рассмотрении заявления судом не было установлено каких-либо новых обстоятельств, свидетельствующих о нецелесообразности сохранения принятых обеспечительных мер»,— отметил суд.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Диана Губайдуллина назвала определение суда мотивированным и обоснованным. «Обеспечительные меры могут быть отменены, когда отпали основания, по которым они приняты, либо заявлено встречное обеспечение. Из определения суда не следует, что заявитель оспаривает основания принятия судом обеспечения и не указывает на существенное изменение обстоятельств. Встречное обеспечение ответчиком не произведено. Представление в материалы дела гарантийных писем без обозначения срока действия поручительства, не может служить безусловным основанием для отмены обеспечительной меры. Вместе с тем, компания «Риа» имеет право повторно обратиться с соответствующим заявлением в случае предоставления банковской гарантии или надлежащего поручительства»,— пояснила госпожа Губайдуллина.

Булат Баширов