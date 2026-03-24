Набиуллина оценила влияние повышения НДС на инфляцию

Повышение ставки НДС до 22% оказало ограниченное влияние на инфляцию, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее оценкам, вклад в рост цен составил чуть более 1 п.п.

«При мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимыми, все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании в Госдуме по поводу отчета ЦБ за 2025 год (цитата по «Интерфаксу»).

Ставку НДС повысили с 20% до 22% с 1 января. По итогам февраля инфляция составила 5,9%. По прогнозам Банка России, к концу 2026 года она замедлится до 4,5–5,5%. В 2027 году и далее она будет на уровне 4%.