Центр стрельбы из лука в Казани построят ко Дню Республики

В Казани новый центр стрельбы из лука на базе спортшколы «Тасма» планируют открыть ко Дню Республики. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность отделения вдвое. Сейчас в школе занимаются около 200 человек, одновременно могут тренироваться 25.

В здании появится полноценное поле для стрельбы размером 50 на 90 метров, что позволит проводить соревнования на дистанциях 18 и 70 метров. Также предусмотрены раздевалки, тренерские, тренажерный зал и современное оборудование для анализа техники спортсменов.

Центр будет использоваться не только лучниками — здесь смогут тренироваться футболисты, легкоатлеты и дзюдоисты.

