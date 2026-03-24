Перевозку по Неве аммиачной селитры запретили в Петербурге до 31 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о временном запрете на хранение и перевалку аммиачной селитры в черте города, а также на проход судов с этим грузом по Неве, сообщает пресс-служба Смольного.

Ограничения затронут акваторию от Большого Обуховского моста до Финского залива включительно. Запрет вводится на период с 6 апреля по 31 декабря 2026 года.

Контроль за исполнением новых требований возложен на вице-губернаторов Кирилла Полякова и Игоря Потапенко. Согласно документу, высшие должностные лица субъектов федерации вправе устанавливать сроки, особенности и порядок реализации таких мер, ориентируясь на текущую оперативную обстановку и возникающие риски на конкретной территории.

Как пояснил господин Беглов, введение запрета на обращение нитрата аммония в черте города и на прилегающих водных артериях направлено на обеспечение безопасности населения и снижение техногенных рисков в мегаполисе.

