Неустановленные кредитные лица

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела генерального директора ООО «Строим для семей» (СДС) Дмитрия Семененко. По версии следствия, предприниматель организовал хищение средств у 119 участников строительства индивидуальных жилых домов в столичном регионе. Защита господина Семененко, знакомящегося с материалами дела, обратилась в правоохранительные органы и банки, финансировавшие строительство, указывая, что к хищению кредитных средств имели отношение сами клиенты.

Гендиректор ООО «Строим для семей» (СДС) Дмитрий Семененко

По данным “Ъ”, следователь УВД по Центральному округу Москвы предъявил Дмитрию Семененко обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В нем говорится, что господин Семененко являлся организатором группы, состоящей из не установленных следствием лиц. С 2024 года ее участники размещали в СМИ и соцсетях рекламу, в которой предлагалось участие в партнерских проектах по покупке участков и строительству на них домов для последующей продажи. Граждане брали кредиты в Сбербанке, Альфа-банке, Т-Банке и других крупных финансовых структурах. Однако, полагает следствие, фигурант исполнять свои обязательства не намеревался. Для сокрытия преступлений и придания видимости законной деятельности, говорится в деле, он производил минимальный объем строительных работ на объектах клиентов, предоставляя им фото- и видеоотчеты о строительстве.

Так, согласно одному из эпизодов, в феврале 2024 года потерпевший заключил договор с ИП Семененко на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в деревне Матчино (городской округ Домодедово).

Построен он должен быть за 290 дней за 13 млн 970 тыс. руб. Из них инвестор предоставил 2,8 млн собственных средств и 11,1 млн кредитных.

После того как кредитные средства были переведены на счет господина Семененко, говорится в обвинении, его неустановленные сообщники «обеспечили выполнение ряда строительных работ» на половину суммы, чтобы придать преступлению гражданско-правовой характер, а остальную часть похитили, причинив ущерб на сумму более 6 млн руб.

В уголовном деле около 50 томов, с которыми находящийся под домашним арестом фигурант и его адвокаты сейчас знакомятся. Вину господин Семененко не признает. По его словам, объекты не были достроены из-за целого ряда причин, но никаких криминальных обстоятельств в этом в принципе не было. Все это бизнесмен и его представители планируют доказать в суде, если дело до него дойдет. Так уже в первых томах расследования защита нашла ошибки и нарушения, допущенные органами предварительного следствия.

Оказалось, например, что ущерб по делу фактически не подсчитан, так как не назначалась соответствующая экспертиза. А провести ее нельзя, потому что не было другого исследования — о том, до какой стадии возведены объекты.

В результате, считают представители бизнесмена, у дела большие шансы быть отправленным не в суд, а на доследование для исправления ошибок.

Более того, господин Семененко через адвоката Романа Кандаурова направил сообщения о преступлениях в адрес Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка, а также в Генпрокуратуру и управление «К» ФСБ России. В документах, копии которых имеются в распоряжении “Ъ”, предприниматель утверждает, что как минимум трое его бывших клиентов сами совершили хищение кредитов, полученных по программам льготной ипотеки с господдержкой.

Так, один из них в ноябре 2023 года заключил договор подряда с ИП Семененко на 7 млн руб. для строительства дома в Домодедово. При этом, по данным заявителей, в Сбербанк был предоставлен договор подряда уже на сумму в 14,5 млн руб. с поддельной подписью Дмитрия Семененко. Разницу клиент присвоил себе, а затем инициировал процедуру банкротства в Арбитражном суде Ростовской области, чтобы избежать погашения кредита.

Другой клиент заключил партнерское соглашение с ООО СДС в июле 2023 года для совместного инвестиционного проекта — строительства дома на продажу. Для финансирования она получила кредит в размере 12 млн руб. в Т-Банке по льготной программе господдержки ипотеки. Однако после получения средств на счет подрядчика и начала строительства дома расторгла договор, получила компенсацию от господина Семененко в виде земельного участка стоимостью 4,8 млн руб., который впоследствии продала, распорядившись выручкой по своему усмотрению, а ипотечные деньги не вернула в банк.

По версии обвиняемого, женщина изначально не собиралась строить дом, а использовала кредит для извлечения прибыли, что само по себе противоречит условиям господдержки.

Аналогичная схема была реализована и третьей клиенткой, получившей заем на 14 млн руб. в Альфа-банке и присвоившей 3,3 млн руб.

«Мы подали сообщения о преступлениях пока только в отношении трех заемщиков, однако их гораздо больше, и постепенно мы будем доносить информацию о них в первую очередь до банков, которым причинен ущерб, а также правоохранительных органов. Все эти граждане подали заявления в полицию на моего доверителя, чтобы скрыть собственные мошеннические действия в области кредитования»,— уверен господин Кандауров.

По его словам, действия недобросовестных партнеров господина Семененко могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Оперативно получить комментарии банков “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев