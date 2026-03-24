Премьер Вьетнама встретится с Путиным 25 марта

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что 25 марта встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе вьетнамско-российского бизнес-форума в Москве.

«Завтра у меня будут переговоры с президентом Путиным, и на этом завершится мой визит»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Фам Минь Чинь провел встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На переговорах Михаил Мишустин отметил, что Россия «искренне дорожит дружественными российско-вьетнамскими отношениями» и «реализует комплексный план сотрудничества России и Вьетнама до 2030 года».

