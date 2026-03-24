Екатерина Иванова стала ректором Мичуринского аграрного госуниверситета

На пост ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) сроком на пять лет назначена депутат Тамбовской облдумы Екатерина Иванова, ранее занимавшая эту должность в статусе исполняющей обязанности. Ее полномочия будут действовать с сегодняшнего дня по 23 марта 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, опубликовав соответствующий приказ министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Фото: сайт МичГАУ Екатерина Иванова

«За период исполнения обязанностей ректора Екатерина Иванова продемонстрировала высокий профессионализм, укрепила научные и образовательные традиции университета, а также активизировала международное и межрегиональное сотрудничество»,— заявили в вузе.

Госпожа Иванова родилась в Мичуринске Тамбовской области в ноябре 1982 года. В 2004 году окончила МичГАУ по специальности экономиста, а затем — Мичуринский государственный пединститут (по специальности учителя). В 2020 году прошла обучение в институте бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по программе MBA. В 2021-м окончила Высшую школу госуправления там же по программе Executive Master in Public Management. С 2004 по 2006 год работала в администрации Мичуринска специалистом по научно-технической деятельности, затем — главным экономистом дирекции по программе развития города. С 2009 года работала в МичГАУ на различных руководящих должностях. В январе 2025 года была назначена и.о. ректора вуза. Не замужем, воспитывает двоих детей.

Екатерина Иванова также является членом партии «Единая Россия» и депутатом Тамбовской облдумы седьмого созыва с сентября 2021 года. Кроме того, она входит в комитет по бюджету, налогам и финансам облдумы.

Предыдущий ректор МичГАУ Сергей Жидков покинул свой пост в январе 2025 года. Он занимал его с марта 2022 года.

