Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Екатерина Иванова стала ректором Мичуринского аграрного госуниверситета

На пост ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) сроком на пять лет назначена депутат Тамбовской облдумы Екатерина Иванова, ранее занимавшая эту должность в статусе исполняющей обязанности. Ее полномочия будут действовать с сегодняшнего дня по 23 марта 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, опубликовав соответствующий приказ министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Екатерина Иванова

Фото: сайт МичГАУ

«За период исполнения обязанностей ректора Екатерина Иванова продемонстрировала высокий профессионализм, укрепила научные и образовательные традиции университета, а также активизировала международное и межрегиональное сотрудничество»,— заявили в вузе.

Госпожа Иванова родилась в Мичуринске Тамбовской области в ноябре 1982 года. В 2004 году окончила МичГАУ по специальности экономиста, а затем — Мичуринский государственный пединститут (по специальности учителя). В 2020 году прошла обучение в институте бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по программе MBA. В 2021-м окончила Высшую школу госуправления там же по программе Executive Master in Public Management.

С 2004 по 2006 год работала в администрации Мичуринска специалистом по научно-технической деятельности, затем — главным экономистом дирекции по программе развития города. С 2009 года работала в МичГАУ на различных руководящих должностях. В январе 2025 года была назначена и.о. ректора вуза. Не замужем, воспитывает двоих детей.

Екатерина Иванова также является членом партии «Единая Россия» и депутатом Тамбовской облдумы седьмого созыва с сентября 2021 года. Кроме того, она входит в комитет по бюджету, налогам и финансам облдумы.

Предыдущий ректор МичГАУ Сергей Жидков покинул свой пост в январе 2025 года. Он занимал его с марта 2022 года.

Егор Якимов