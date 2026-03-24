Кошку, собаку и 15 человек спасли пожарные в Нижнем Новгороде

Пожар случился в доме на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде 24 марта. Обошлось без пострадавших, огнеборцы спасли 15 человек, кошку и собаку, рассказали в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар начался на балконе пятого этажа, огонь быстро перекинулся выше. Чтобы потушить пламя, сотрудники вскрыли квартиру на шестом этаже и обнаружили там кошку. Испуганное животное вынесли на свежий воздух и передали жильцам дома. Из-за сильного задымления часть жителей вывели с помощью масок, собаку вынесли во время эвакуации.

Площадь пожара составила 30 кв. м, огонь потушили 25 специалистов МЧС. Причина возгорания устанавливается.

