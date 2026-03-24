В Самарской области отбирают участников для благоустройства особо охраняемых природных территорий

Министерство туризма Самарской области объявило конкурсный отбор на оказание поддержки в реализации мероприятий по развитию туризма на территории национальных парков или государственных природных биосферных заповедников. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заявки на участие принимаются с 24 по 31 марта. Объем распределяемых средств в текущем отборе на 2026 год — 8 млн руб. Предельный размер субсидии для одного получателя также установлен в размере 8 млн руб.

Конкурс проводится в рамках мероприятий госпрограммы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области».

