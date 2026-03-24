Сотрудника администрации Засвияжского района Ульяновска обвиняют в получении взятки

В Ульяновске полиция задержала руководителя одного из отделов администрации Засвияжского района Ульяновска по подозрению в получении взятки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, по оперативным данным, рядом со зданием администрации «фигурант получил взятку 20 тыс. руб. за фиктивное проставление в табеле учета отработанных часов жителю областного центра, приговоренному судом к обязательным работам.

По данным полиции, по материалам оперативно-разыскных мероприятий УМВД в региональном СУ СКР возбуждено уголовное дело факту получения взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Задержанному предъявлено обвинение, свою вину он признал. Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сообщается, что полицейскими и следователями «проводятся мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправных действий задержанного». Имя обвиняемого в полиции не раскрывают.

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет о начальнике отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью Владимире Миронове, который работает в районной администрации уже более 10 лет.

Андрей Васильев, Ульяновск