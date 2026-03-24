Верховный лидер, президент, дипломат или спикер

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. СМИ сообщают, что он «полон решимости» заключить мирную сделку. Издание The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. В Тегеране какие-либо контакты с Вашингтоном отрицают. Тем не менее американское издание Axios назвало иранских политиков — возможных участников переговоров с США. Кем являются потенциальные переговорщики — в материале “Ъ”.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Моджтаба Хаменеи Верховный лидер Ирана с марта 2026 года, второй сын погибшего 28 февраля 2026 года главы государства Али Хаменеи. Моджтаба Хаменеи

С 1999 года учился в религиозном центре города Кум, после стал священнослужителем, преподавал теологию в семинарии Кума. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса (парламента) Ирана Голям-Али Аделя. Был сторонником шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005–2013), при котором в стране свернули некоторые либеральные реформы и ускорили развитие иранской ядерной программы. Поддерживал Махмуда Ахмадинежада во время его выдвижения в президенты в 2005 и 2009 годах. Исследователи называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года, которые начались после объявления итогов президентских выборов. По сообщениям СМИ, в прошлом контролировал крупные финансовые активы в одном из крупнейших банков Ирана Ayandeh Bank. В число активов входил гостиничный бизнес в Европе и дорогостоящая недвижимость в Великобритании, Германии и ОАЭ. В ноябре 2019 года на фоне наращивания Ираном производства урана оказался в санкционном списке США.

Масуд Пезешкиан Президент Ирана с 2024 года. Вступил в должность после внеочередных выборов, которые прошли из-за гибели прежнего лидера страны Эбрахима Раиси. Представляет умеренное крыло реформистов. Масуд Пезешкиан

По образованию кардиохирург, закончил Тебризский университет медицинских наук, с 1994 по 1999 год был его ректором. Политическую карьеру также начал в вузе, основав Исламскую ассоциацию, которая проводила занятия по изучению Корана и участвовала в официальных мероприятиях заведения. С 1997 до 2005 года занимал должность сначала замминистра, а потом министра здравоохранения, осуществил ряд реформ и поспособствовал строительству более чем 550 медицинских учреждений и центров. С 2008 года был депутатом парламента, с 2016 по 2020 год — вице-спикером. Баллотировался в президенты Ирана в 2013 и 2021 годах. В первый раз отозвал свою кандидатуру в пользу политика-реформатора Али Акбара Хашеми Рафсанджани, который в итоге не вошел в списки. Во второй раз сам был снят с выборов вместе с другими реформистами. Запомнился критикой подавления протестов в 2009 году и требованиями провести прозрачное расследование гибели девушки в результате ареста за «неправильное ношение хиджаба» в 2022 году. Также Пезешкиан после избрания в президенты заявлял, что приоритет его политики — возобновление ядерной сделки и улучшение отношений с Западом.

Аббас Аракчи Министр иностранных дел Ирана с 2024 года. Аббас Аракчи

Участвовал в ирано-иракской войне 1980–1988 годов. Карьеру дипломата начал в 1989 году. Был послом Ирана в Финляндии (1999–2003) и Японии (2008–2011), возглавлял первый департамент Западной Европы. Работал заместителем министра внутренних дел по политическим, правовым и международным вопросам. В этой должности входил в состав иранской переговорной группы по ядерной программе. В результате серии встреч представители Ирана и группы «5+1» (США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии) подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий. По соглашению в обмен на снятие санкций Тегеран ограничивал свою ядерную программу. С 2021 года занимал пост секретаря Стратегического совета по международным отношениям. В апреле и мае 2025 года участвовал в переговорах с США по ядерной программе Ирана. 12 октября 2025 года заявил, что соглашение о сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ заморожено, а также подчеркнул, что больше не видит оснований для переговоров по атому со странами «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция).

Мохаммад-Багер Галибаф Спикер иранского парламента с 2020 года. Прошлым летом был переизбран на должность шестой раз подряд. Представляет консервативный блок принципиалистов (выступают в защиту идеологических «принципов» первых дней Исламской революции). Мохаммад-Багер Галибаф

Активный участник ирано-иракской войны (командовал сначала бригадой, а затем дивизией). В 1997–2000 годах командовал ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В 2000–2005 годах — глава национальной полиции. В 2005 году принял участие в президентских выборах, проиграв Махмуду Ахмадинежаду. С 2005 по 2017 год занимал пост мэра Тегерана. В сторону нынешнего спикера парламента неоднократно звучала критика из-за коррупции, но официальных обвинений предъявлено не было. В 2022 году Галибафа призывали уйти в отставку из-за поездки в Турцию за покупками во время Рамадана. В 2018 году скандал произошел из-за утечки записи обсуждения командующими КСИР растрат холдинга Yas, который принадлежит военному формированию. В числе участников разговора был и Галибаф.

Мохаммад-Багер Зольгадр С 24 марта 2026 года — секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана. Мохаммад-Багер Зольгадр

В дореволюционный период его связывали с подпольной исламистской группировкой «Мансурун», участвовавшей в борьбе против шахского режима. После свержения монархии участвовал в создании новых силовых структур страны и в начале 1980-х годов вступил в ряды КСИР. В годы ирано-иракской войны (1980–1988) был заместителем главы иранского Генштаба, в котором заведовал военизированным ополчением «Басидж». В 1990-е годы занимался обеспечением правопорядка и подавлением народных выступлений, в том числе студенческих беспорядков 1999 года. Входил в правоконсервативное крыло «Организации моджахедов исламской революции» и считается одним из основателей «Хезболлы». В 2000-х годах перешел на работу в правительство. В 2005 году занимал пост заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В 2006–2007 годах был заместителем министра внутренних дел Ирана Мостафы Пурмохаммади. Курировал деятельность правоохранительных органов, выборные процессы и реагирование на внутренние кризисы. После ухода с военной службы в 2010 году работал в судебной системе, стал советником и одним из ближайших сторонников главы судебной власти Садека Лариджани. В 2012–2020 годах был заместителем руководителя судебной системы по вопросам безопасности и предупреждения преступности. С 2021 года являлся заместителем председателя Совета целесообразности — совещательного органа при верховном лидере для разрешения спорных ситуаций между Советом стражей конституции и иранским парламентом.

Олеся Мельничук