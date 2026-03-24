Криптовалютам выписывают допуск на биржи

В России ужесточают регулирование крипторынка. По информации СМИ, правительство накануне одобрило пакет законопроектов, который должен вывести сегмент из «серой зоны». Власти в том числе определили критерии допуска криптовалют на биржи. Среди них — высокая капитализация (больше 5 трлн руб. за два года, 1 трлн руб. оборота за тот же период и история торгов не менее пяти лет).

По данным Coinmarketcap, этим критериям соответствуют все самые популярные токены вроде биткойна и Ethereum. Кроме того, законопроект вводит лимит на сделки для неквалифицированных инвесторов. Они не смогут закупать криптовалюту на сумму больше 300 тыс. руб. В противном случае их ждет штраф до 1 млн руб. Подобные меры давно назрели, считает основатель юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин:

«Крипторегулирование у нас началось в 2021 году, с тех пор прошло пять лет, а все осталось по-прежнему. Регулирование нужно, в частности, для того, чтобы пройти аккредитацию в 2028 году. Критериев для публичного допуска таких активов на организованные торги будет всего три. Ограничения, в рамках которых биржи смогут торговать только тремя-четырьмя криптовалютами, коснутся исключительно неквалифицированных инвесторов. Для участников внешнеэкономической деятельности, банков и майнеров будет доступна вся криптовалюта.

В рамках нового законодательства криптообменники, доверительный управляющий, брокер или сама биржа будут проверять, укладывается ли сделка неквалифицированного инвестора в лимит. Если они по какой-то причине пропустят превышение, регулятор наложит на них ответственность. Неквалифицированного инвестора санкции коснутся только в том случае, если он обманным путем превысил лимит».

За незаконный майнинг вводится уголовная ответственность. Лишение свободы грозит тем, кто причинил рынку ущерб или получит доход свыше 13 млн руб. За менее серьезные нарушения предусмотрены штрафы и принудительные работы. Власти таким образом пытаются сократить теневой рынок. По данным ФНС, майнингом криптовалют могут заниматься до 50 тыс. субъектов, и только 3% из них официально зарегистрированы в реестре. Впрочем, с такой оценкой не согласен директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов:

«Из 26 тыс. намайненных биткойнов в России примерно 5 тыс. принадлежит людям из реестра. Получается, что только 20% из них — налогоплательщики, полезные государству. Остальные 80% находятся в серой зоне. Ответственность за неисполнение закона, безусловно, нужна, но вывести из тени угрозами невозможно в таких объемах. Нужны экономические инструменты.

Например, нужно убрать запрет на майнинг для крупных компаний уровня "Интер РАО", "Россети", "Газпром", ЛУКОЙЛ. Тогда они придут на рынок и принесут высокие стандарты, что позволит вывести дополнительные мощности, а также увеличить налоговые поступления до 5-6 млрд руб., согласно нашим оценкам. Мы сможем занять второе место на рынке хешрейта по добыче биткойна».

Кроме того, власти смогут ограничивать операции с отдельными криптовалютами, если их, например, используют для сокрытия трансакций.

Ульяна Горелова