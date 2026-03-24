Шестерым участникам перестрелки у офиса Wildberries дали реальные сроки

Пресненский суд Москвы вынес приговор шестерым обвиняемым, участвовавшим в стрельбе у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в сентябре 2024 года. Дело в их отношении было выделено в отдельное производство.

Как сообщает корреспондент «Ъ», Льва Бахтурина, Андрея Ефремова, Максима Сковородина и Ахмеда Магомедхалилова приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии каждого. Мурата Мажиева и Джабраила Умаева — к 1 году и 7 месяцам колонии.

Суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц (ст. 213 УК), самоуправстве (ст. 330 УК); двух человек — в умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК).

18 сентября 2024 года у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника, а семь человек, включая двух полицейских, получили ранения.

Изначально фигурантами дела стали 33 человека. Большинство из них, в том числе те, кому инкриминировали совершение или попытку убийства, а также незаконное ношение оружия, подписали контракт на участие в специальной военной операции.