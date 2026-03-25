Госдума установила ответственность за отрицание геноцида советского народа

Во вторник, 24 марта, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа и осквернение соответствующих мемориалов. Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Законопроект был внесен на рассмотрение 2 февраля группой депутатов «Единой России» во главе с Ольгой Занко. Авторы инициативы предложили добавить в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) норму об «оскорблении памяти жертв геноцида советского народа» и «отрицание геноцида». Сейчас она предусматривает наказание за отрицание решений Нюрнбергского трибунала, одобрение нацистских преступлений и публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Еще там содержится ответственность за «публичное оскорбление памяти защитников Отечества», «осквернение символов воинской славы» и «унижение чести и достоинства» ветеранов Великой Отечественной войны. В пояснительной записке депутаты указывали, что в приговоре Нюрнбергского трибунала нет термина «геноцид». Это значит, что граждан, отрицающих геноцид советского народа, невозможно наказать по уже существующей статье УК.

В законопроекте также закрепили в ст. 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, памятников) ответственность за повреждение мемориалов, «увековечивающих память жертв геноцида», и за осквернение их захоронений.

Во время рассмотрения проекта депутат Ирина Яровая (ЕР) предложила добавить наказание еще и за «одобрение» геноцида. Эта поправка была реализована депутатами во втором чтении.

При обсуждении инициативы в Госдуме депутат Нина Останина (КПРФ) отмечала, что новые нормы могут затронуть исторические дискуссии и «отдельные историки окажутся в опале». Но Ольга Занко ответила, что в России уже есть судебная практика по похожим составам.

