В Оренбурге временные ограничения на движение большегрузов вводятся с 30 марта

С 30 марта по 27 апреля в Оренбурге будет действовать временное ограничение движения по автодорогам для автомобилей с грузом или без него с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Об этом сообщает администрация города.

Ограничение движения в весенний период не распространяется на пассажирские перевозки автобусами (включая международные), перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов. Также под ограничения не попадают перевозки семенного фонда, удобрений, жидкого азота для сельхозпредприятий, почты и почтовых грузов.

Кроме этого, временное ограничение не действует для автомобилей, осуществляющих перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, для транспортных средств «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России», Минобороны РФ и ТКО.

Руфия Кутляева