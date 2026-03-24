Рост с побочными эффектами

В январе 2026 года производство лекарственных средств в Татарстане выросло на 60,7% год к году при 2,9% в среднем по России. Динамику обеспечили государственные закупки, инвестиции в расширение производств и рост экспортных поставок, в том числе в Узбекистан, где увеличились отгрузки продукции «Татхимфармпрепаратов». При этом эксперты связывают столь резкий скачок с низкой базой, сезонностью и неравномерной загрузкой мощностей, указывая на сохраняющуюся волатильность отрасли.

Производство лекарств в Татарстане выросло на 60% на фоне спроса и госзаказа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе 2026 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в Татарстане выросло на 60,7% по сравнению с январем 2025 года, следует из данных Татарстанстата. В среднем по России рост составил 2,9%.

Ключевым драйвером такой динамики стало увеличение спроса на фармацевтическом рынке, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минпромторга республики. Дополнительным фактором роста стала экспортная активность: в частности, увеличение поставок продукции АО «Татхимфармпрепараты» в Узбекистан. В январе индекс промышленного производства на предприятии достиг 157,5%. Однако, несмотря на мощный старт, завод столкнулся с волатильностью: в феврале показатель снизился до 96,7%, хотя по итогам двух месяцев рост все еще остается на уровне 19,5%.

При этом в Татарстане планируют и дальше наращивать объемы фармацевтического производства, отметили в региональном Минромторге. Инвестиции направляются в несколько проектов: производство соляной кислоты из электролизного хлора на базе АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» — 2,55 млрд рублей, а также выпуск технического гепарина компанией ООО «Фармасинтез-Кама» в Набережных Челнах — 267,5 млн рублей. На «Татхимфармпрепараты» новые линии в этом году запускать не планируют.

В настоящее время в Татарстане работает 148 профильных предприятий, из которых 46 занимаются непосредственно выпуском лекарств, 90 — медицинскими изделиями, а 12 — БАДами.

Впрочем, аналитики считают текущий рост во многом статистическим. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, январский скачок производства лекарств в Татарстане на 60,7% является следствием комбинации низкой базы, сезонности и неравномерной загрузки мощностей, а не устойчивого выхода отрасли на новый уровень.

По его оценке, фармацевтическое производство в регионе и в целом по России уже не первый год демонстрирует резкие колебания, поскольку сильно зависит от отдельных контрактов, графиков госзакупок и запуска конкретных производственных линий, а не от равномерного рыночного спроса. Именно поэтому февральская просадка по одному из ключевых заводов не является сигналом разворота — это нормальная волатильность отрасли, работающей рывками.

«В итоге российская фарма сейчас развивается не как классический рыночный сектор, а как индустрия, разогнанная государственным спросом и политикой импортозамещения, где рост есть, но он неравномерный и зависимый от бюджета, инвестиции начинают опережать реальный спрос, а экспорт пока не способен компенсировать эти дисбалансы, что в ближайшие годы приведёт к расслоению рынка на устойчивых крупных игроков и тех, кто столкнётся с падением загрузки и снижением маржинальности», – заключил эксперт.

Влас Северин