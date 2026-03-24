Трамп обсудил с Моди конфликт на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Об этом сообщил посол США в Индии Серджио Гор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Ормузском проливе.

«Президент Дональд Трамп только что разговаривал с премьер-министром Моди. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе важность сохранения Ормузского пролива открытым»,— написал господин Гор в соцсети X.

Ранее посол США в Индии анонсировал визит президента США в Нью-Дели. Поездку президента в страну будет предварять визит госсекретаря США Марко Рубио, уточнял он.

2 февраля Дональд Трамп объявил о торговом соглашении, по условиям которого американские пошлины на индийские товары снизятся с 50% до 18%. В обмен Нью-Дели обязался прекратить закупки российской нефти и смягчить торговые барьеры. По словам господина Трампа, объем закупок американской продукции Индией может достичь $500 млрд и включить энергоресурсы, уголь, технологии, сельхозпродукцию и авиационную технику.

