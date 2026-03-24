В Ульяновской области пресечена деятельность производителей контрафактного алкоголя

Ульяновские полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом контрафактной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере, сообщила во вторник пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в период с 2024 года до ноября 2025 года 49-летний житель Вешкаймского района и 67-летний житель Карсунского района Ульяновской области организовали на территории Вешкаймского района незаконный бизнес по производству и реализации контрафактного алкоголя, а также табачной продукции. Они закупали оптовые партии этилового спирта, из которого изготавливали алкогольные напитки, не имея соответствующих лицензий и разрешений. «Контрафактный алкоголь с этикетками известных брендов, а также сигареты без маркировки они реализовывали через свои торговые точки, а также продавали частным лицам и предпринимателям»,— поясняют в полиции.

В используемых фигурантами помещениях, а также по месту их жительства сотрудниками полиции изъяты оборудование, комплектующие для производства продукции, еврокуб для смешивания и розлива жидкостей, стеклянная тара с этикетками и маркировкой известных производителей алкогольной продукции, пробки, более двух тысяч бутылок готовой к реализации алкогольной продукции различных наименований, свыше 6 тыс. литров спирта, около 7 тыс. пачек табачных изделий без маркировки на общую сумму более 2 млн руб., а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время по материалам оперативно-разыскных мероприятий сотрудников полиции в СУ СКР возбуждено уголовное дело, обоим фигурантам предъявлено обвинение в производстве и сбыте контрафактной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В СУ СКР отмечают, что в ходе расследования устанавливаются каналы, по которым шло поступление и организовывался сбыт контрафактной продукции.

Андрей Васильев, Ульяновск