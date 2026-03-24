Тюменца арестовали по делу об убийстве на реке Тура

В Тюмени арестовали ранее судимого 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 25-летнего молодого человека (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 20 октября 2025 года на почве давнего конфликта между обвиняемым и 25-летним потерпевшим произошла ссора. Инцидент случился в районе дома на улице Дачной, недалеко от берега реки Туры.«Обвиняемый, осознавая свое физическое превосходство и руководствуясь личной неприязнью, с умыслом, направленным на убийство потерпевшего, угрожая применением насилия, потребовал от последнего погрузиться в воду»,— говорится в сообщении.

Потерпевший выполнил требование и провел в реке не менее десяти минут, после чего не смог выбраться на берег и утонул. Тело погибшего было обнаружено 22 марта 2026 года местным жителем на берегу реки в селе Ембаево Тюменского района. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу.

По данным 72.ru, погибшим является 25-летний Данил Демин, пропавший без вести осенью 2025 года. Как утверждают источники издания, мужчиной, который заставил молодого человека лезть в ледяную воду, является отчим одной из знакомых Данила Демина.

По словам друга погибшего, 15-летняя девочка обвинила парня в домогательствах и пожаловалась на него отчиму. После чего молодому человеку стали поступать звонки с угрозами. Спустя несколько недель Данил Демин бесследно пропал.

Полина Бабинцева