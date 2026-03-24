В Минпросвещения допустили запрет мобильных телефонов до определенного возраста

Минпросвещения обсуждает идею запрета на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, окончательного решения по этому вопросу нет.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка»,— пояснил господин Кравцов в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Министр добавил, что необходимо определить возраст, с которого ребенка можно допускать до телефона. При этом документально инициатива ведомства еще не оформлена. «Мы обсуждаем... вопрос непростой»,— подчеркнул Сергей Кравцов.

С декабря 2023 года в российских школах действует запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Закон подписал президент Владимир Путин. Использовать гаджет можно только в случае угрозы для жизни, пункт об образовательных целях исключается. Разрешено использовать мобильный телефон и в «предусмотренных образовательной программой случаях, в которых... следует обращаться к электронным ресурсам», указано в законе. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ввести такой запрет давно просили родители и учителя.