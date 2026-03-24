АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения

Начались продажи автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии уже поступают в дилерские центры, сообщает АвтоВАЗ.

Автомобиль предлагается в двух типах кузова — седан и универсал. Силовой агрегат построен на основе двигателя 1,8 л EVO, пиковая мощность увеличена до 147 л. с.

Впервые на модели используется шестиступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. Lada Vesta Sport выпускается в максимальной комплектации «Техно». Она включает светодиодную оптику, системы ABS, ESC с возможностью отключения, мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, 17-дюймовые легкосплавные диски, обогрев руля и всех сидений, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, круиз-контроль, мультимедийную систему с экраном и цифровую комбинацию приборов.

Рекомендованные розничные цены на Lada Vesta Sport составляют от 2,3 млн рублей за версию в кузове седан.

