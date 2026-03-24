В Екатеринбурге транспортную компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

Суд в Екатеринбурге оштрафовал транспортную компанию «АвтоГамма» на 10 млн руб. по делу о взятке за выделение субсидии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в январе 2022 года учредитель транспортной организации, действуя в ее интересах, передал более 2 млн руб. на тот момент главному специалисту отдела комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга. Денежные средства предназначались для содействия в получении субсидии на пассажирские перевозки.

В отношении компании прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). По итогам рассмотрения которого организации был назначен штраф.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится в стадии предварительного расследования, добавили в прокуратуре. Уголовное преследование взяткодателя прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

По данным сайта rusprofile, ООО "ТК "Авто Гамма" действует с 2006 года и зарегистрирована в Екатеринбурге. Компания работает в сфере регулярных пассажирских перевозок городским и пригородным транспортом.

Полина Бабинцева