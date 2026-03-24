В Екатеринбурге законсервировали 33 автобуса из-за отсутствия санкционных деталей

В Екатеринбурге перестали использовать 33 автобуса из-за нехватки деталей для их обслуживания, рассказал глава счетной палаты города Александр Гетманчук на заседании гордумы. Общая стоимость транспортных средств превышает 464 млн руб.

По его словам, автобусы закупили в 2016 году к Чемпионату мира по футболу, который проходил в Екатеринбурге в 2018 году. Они были иностранного производства, для их обслуживания были необходимы детали из Германии и США.

После начала специальной военной операции (СВО) возможность закупать иностранные детали пропала из-за введения санкций. Была возможность их поставки параллельным импортом, однако затем пропала и она. Использование отечественных аналогов невозможно, уточнил господин Гетманчук, так как они работали около месяца, а затем выходили из строя.

«Не приняты меры по созданию резерва запасных частей к имеющемуся автотранспорту, вследствие чего из эксплуатации выведено 33 автобуса. Сохранность указанных автобусов после вывода из эксплуатации не обеспечена»,— указано в отчете счетной палаты по итогам проверки расходования средств «Гортранса».

Кроме того, выяснилось, что «Гортранс» оплатил 1,5 млрд руб. транспортного налога на 43 автобуса, которые по факту не использовались. Предприятие не провело предпродажную оценку транспорта на 1,6 млрд руб. Операция позволила бы не допустить его продажу по заниженной стоимости.

Анна Капустина