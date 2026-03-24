В Кремле не слышали об ударах Израиля по российским судам в Каспийском море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об ударах Израиля по российским судам с оружием для Ирана в акватории Каспийского моря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет»,— сказал господин Песков на брифинге.

По поводу потенциального расширения зоны конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион представитель президента заметил: «(Россия.—"Ъ") восприняла бы чрезвычайно негативно».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Во время беседы стороны выразили «обоюдную обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию».