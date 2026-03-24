Экс-сотруднику фирмы в Уфе выплатили долг по зарплате после иска прокуратуры

По постановлению прокуратуры Советского района директора ООО «РОСТ» привлекли к административной ответственности за невыплату в срок зарплаты и других выплат в рамках трудовых отношений (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), в его адрес внесли представление.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство в судебном порядке взыскало задолженность по оплате труда, обязав ответчика выплатить бывшему сотруднику 290 тыс. руб.

Установлено, что заявитель работал в компании начальником управления капитального строительства. Однако при увольнении в апреле 2025 года окончательный расчет с ним не произвели, а дополнительные расходы, связанные с проживанием сотрудника по месту работы, не возместили.

