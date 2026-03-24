Начальника котельной ЖКУ Минобороны обвинили в хищении топлива на Урале

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника котельной жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Антона Панова. Как сообщило Главное военное следственное управление СКР, он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2025–2026 годах государственный заказчик заключил контракты на поставку твердого котельного топлива для отопления жилых домов в Свердловской области. Обязанности по приемке топлива возлагались на Антона Панова, который, предоставив ложные данные об объемах поставляемой продукции, совершил многомиллионное хищение топлива. «В результате преступления условия контрактов выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере»,— говорится в сообщении.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и покаялся в содеянном. В настоящий момент устанавливаются иные лица, которые могли быть причастны к преступлению. Расследование взято на контроль Главным военным следственным управлением СКР.

Полина Бабинцева