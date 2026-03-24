Компания из Тольятти построит баскетбольный комплекс в Промышленном районе Самары

В Самаре определили подрядчика, который построит баскетбольный комплекс в Промышленном районе. Победителем конкурса стала тольяттинская компания — ООО «Реформинг-центр». Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.

Стоимость контракта превышает 200 млн руб. Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области». Подрядчик должен приступить к работам не позднее 1 июля этого года и завершить строительство до 31 июля 2027 года.

Комплекс разместят в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Проект предусматривает полный цикл реализации — от разработки проектной документации до благоустройства прилегающей территории.

