На международном конкурсе выбрали работы художников мира для выставки в самарской Третьяковке

Творческий совет международного конкурса молодых художников «Картина мира» отобрал лучшие работы авторов со всего мира для выставки в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре. Об этом сообщили представители филиала.

«Открытие итоговой выставки и награждение победителей запланировано на июнь 2026 года. Экспозиция призвана продемонстрировать, как классическое наследие и национальные традиции трансформируются в актуальные смыслы под влиянием нового поколения творцов»,— говорится в сообщении.

Эксперты совета рассмотрели 1631 заявку из 56 стран и выбрали произведения 14 финалистов в номинациях «Живопись», «Графика» и «Цифровое искусство». В список вошли три художника из России (Анна Толстова, Наталья Морщакова и Арина Вилинчук), а также авторы из Бангладеш, Индонезии, Китая, Сенегала, Колумбии, Вьетнама, Кыргызстана, Камеруна и Демократической Республики Конго. В отдельной номинации «Вдохновленный русским», приуроченной к 170-летию Третьяковской галереи, будет представлено творчество Луонга Као из Вьетнама.

Георгий Портнов