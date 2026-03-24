IQAir: только в 14% городов мира воздух не опасен для здоровья и жизни

В 2025 году качество воздуха в мире снова ухудшилось из-за лесных пожаров и пылевых бурь, масштабы которых растут в условиях изменения климата. Это следует из данных исследовательской организации IQAir. В 14% из почти 9,5 тыс. городов мира загрязнение воздуха не превышает предельного уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают в IQAir, топ-25 городов с самым грязным воздухом находятся в Индии, Пакистане и Китае. Хуже всего ситуация в индийском Лони, уровень содержания PM2.5 в воздухе этого города в 22 раза превышает стандарты ВОЗ. Самым чистым городом стал Ньювудвилл в Южной Африке.

Страной с самым грязным воздухом в 2025 году эксперты IQAir назвали Пакистан. В топ-5 по загрязненности также вошли Бангладеш, Таджикистан, Чад и Демократическая Республика Конго. Только в 13 странах мира содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает стандарты ВОЗ. Среди этих стран Пуэрто-Рико, Барбадос, Исландия, Андорра, Австралия, Эстония, а также Французская Полинезия, которая стала самой чистой страной.

Россия в рейтинге IQAir занимает 99-е место и относится к странам с «хорошим качеством воздуха». Среди российских городов, из числа тех, где проводились замеры, самый грязный воздух в Канске. В Москве воздух «умеренно чистый», в Магнитогорске, Красноярске и Новосибирске — «хороший». Самый чистый воздух в Надыме.

Алена Миклашевская