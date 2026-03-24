Благотворительный забег юристов Черноземья состоится 25 апреля в Воронеже
25 апреля в Воронеже состоится благотворительный забег юристов Chernozemye Legal Run 2026. Площадкой мероприятия станет спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик». Собранные средства направят в фонд «ДоброСвет». Организация оказывает помощь детям и взрослым до 35 лет с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями в Воронежской области. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в фонде.
Забег объединяет представителей юридического сообщества и их родственников и проводится при поддержке регионального правительства. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 1 или 3 км. Организатором выступает юридическая компания «Центральный округ». В 2026 году ожидается свыше 800 участников из пяти городов Черноземья — Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка и Тамбова.
Проект Legal Run входит в число крупнейших благотворительных инициатив мирового юридического сообщества. За 12 лет его существования участники из более чем 35 стран и 25 городов собрали более 45 млн руб., направленных на лечение детей. Фондом «ДоброСвет» за 13 лет деятельности оказана поддержка почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Общая сумма перечисленных средств превысила 348 млн руб.