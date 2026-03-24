Артюхов: ежегодная потребность ТЭК Ямала в кадрах достигает более 2 тыс. человек

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по повышению качества среднего профессионального образования (СПО) министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщили в правительстве региона. Встреча министра с главами регионов «тюменской матрешки», в ходе которой обсуждались вопросы развития СПО, прошла в Тобольске (Тюменская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Участники совещания обсудили меры для повышения качества образования, в том числе образовательные программы по модели федерального проекта «Профессионалитет» и демонстрационный экзамен с участием работодателей.

Для Ямала вопрос подготовки кадров особенно актуален. В 2025 году регион вошел в топ-5 субъектов РФ с наиболее низким уровнем безработицы, однако в ЯНАО наблюдается крайне высокий спрос на рабочую силу: округ является одним из самых трудодефицитных регионов России. На это влияют активная деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и реализация на Ямале программ строительства жилья, соцобъектов, благоустройства, ремонта дорог и других.

Губернатор подчеркнул, что развитие СПО является ключевой задачей округа. Он отметил, что сейчас на Ямале наращивается количество бюджетных мест, особенно на инженерных специальностях. На сегодня свыше 60% студентов-бюджетников получают профессии в отраслях, которые являются ключевыми для ЯНАО — в нефтегазовой и строительной. «В регионе реализуются крупнейшие проекты, и для их обеспечения нужны кадры с рабочими специальностями. Ежегодная потребность ТЭК Ямала в таких специалистах составляет более 2 тыс. человек. Нефтегазовые компании в наших городах активно взаимодействуют с колледжами: первые руководители и главные инженеры участвуют в образовательном процессе, входят в советы управления учебных заведений»,— сказал Дмитрий Артюхов.

В этом году округ получил на создание образовательно-производственного кластера «Кадры для топливно-энергетического комплекса и сервиса ТЭК Ямала» федеральную субсидию от министерства в размере 100 млн руб. Проект объединит 17 компаний отрасли и семь колледжей — опорным станет Новоуренгойский многопрофильный колледж. Ожидается, что к 2028 году по программам кластера будут обучаться более 3 тыс. студентов, а уровень трудоустройства выпускников достигнет 85%.

Напомним, министр Сергей Кравцов также объявил, что регионы «тюменской матрешки» были выбраны в качестве пилотных для внедрения механизма, по которому при колледжах будут созданы малые предприятия.

Ирина Пичурина