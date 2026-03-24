Высокие температуры в банях и саунах оказывают негативное влияние на репродуктивные функции мужчин, заявил на брифинге министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Минздрав Татарстана: «Баня была основным противозачаточным средством»

«Надо обратиться к истории русского народа. Баня была основным противозачаточным средством», — заявил господин Абашев, отвечая на вопрос о том, что мужчин, регулярно посещающих такие заведения, будут направлять на оценку качества спермы.

Ранее ТАСС сообщил, что пациентов будут направлять на исследование качества спермы, если при заполнении анкеты для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья они напишут, что регулярно посещают бани и сауны.

Анна Кайдалова