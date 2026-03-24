Средний размер автокредита в Удмуртии увеличился почти на 30% в феврале

Средний размер автокредита в Удмуртии за год вырос на 29,8%, достигнув в феврале 1,35 млн руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В целом по стране показатель увеличился на 27,3%, до 1,52 млн руб.

«Средний размер выданных автокредитов рос до осени 2025 года, а в последние шесть месяцев стабилизировался на уровне 1,5 млн. руб. Такая динамика фиксируется на фоне снижения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При одобрении банками автокредитов и их условий, включая размеры и сроки автозаймов, добавил эксперт, к заемщиком предъявляются достаточно высокие требования для снижение рисков просрочек в будущем. Он рекомендовал жителям внимательно следить за своей кредитной историей.

Жители Удмуртии в феврале оформили 1,13 тыс. автокредитов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Аналогичная динамика наблюдается и в целом по стране.