Эра «может быть» разрушает социальную жизнь. Мы все знакомы с этими вежливыми диалогами: «Надо будет как-нибудь вместе пообедать!» — «Да, обязательно!» или «Ребята, кто хочет сгонять на море? Давайте организуем совместный отпуск» — и десяток огонечков в ответ.

Реакция в виде эмодзи и следующая за этим трехдневная тишина перестает быть конкретным планом, пишут основатели сервиса Butter. Причем никто не отказывается от идеи, просто она растворяется и ей не суждено воплотиться. Это и есть эра «может быть». Самих людей нельзя обвинять в том, что на них нельзя положиться или что они не хотят видеться с близкими. Просто процесс планирования совместного времени — при наличии цифровых каналов коммуникации — стал слишком простым. В итоге люди соглашаются просто на выражение интереса.

С компаньонами в интернете происходит то же, что и с ресторанами и музеями. Им ставят лайк или сохраняют в папку «куда можно сходить», и на этом чаще всего взаимодействие завершается. Никто не спешит за новым меню. Выразить энтузиазм стало легко и быстро, и участники беседы начали путать эти эмоции с реальным событием. Вначале неопределенность кажется привлекательной, но в долгосрочной перспективе она обходится дорого — дружба онлайн все реже конвертируется в реальные встречи.

Приложение Butter — это стартап, который базируется в Мельбурне, но уже формирует списки участников в разных частях света. Схема такая: внутри приложения каждый пользователь может сам выбирать дату, характер события и тех, кого он приглашает. Это могут быть и давние друзья, и незнакомцы. Так появляется конкретный план и почва для общения: пользователи вместе ходят на обед, катаются на велосипеде, посещают выставки и многое другое. В этом нет избыточной романтизации, а еще присутствует некая спонтанность — решения нужно принимать быстро, иначе уедут без тебя.

Яна Лубнина