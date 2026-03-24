Володин прокомментировал идею запретить в СМИ намеки на виновность до решения суда

Госдума не рассматривает инициативу Госсовета Татарстана об ограничении распространения в СМИ обвинительной информации до вступления решения суда в силу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который назвал эту инициативу спорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Господин Володин призвал депутатов более ответственно относиться к подобным идеям и «не создавать напряжение в обществе». «Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать»,— сказал господин Володин на пленарном заседании (цитата по «РИА Новости»).

Госсовет Татарстана представил проект на прошлой неделе. Если законодательную инициативу примут, журналистам будет запрещено публиковать сообщения, которые создают у аудитории впечатление о виновности конкретного человека или компании. Информация будет считаться обвинительной даже при использовании формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», если сообщение воспринимается как обвинение. Для физлиц предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для юрлиц — до 2 млн руб.