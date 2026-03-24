В Самарской области отменены незаконные сделки на поставку медтехники для пансионата

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области о признании недействительными четырех государственных контрактов, заключенных региональным ГКУ СО «Управление капитального строительства» с ООО «Медицинская компания «Универсал-ОРТО». Об этом сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях сторон нарушение закона о контрактной системе, которое выразилось в искусственном дроблении закупок. Спор касался поставки медицинского оборудования для объекта «Проектирование и строительство жилого корпуса ГБУ СО «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов) (Высокинское отделение)».

Прокурорская проверка показала, что четыре контракта на сумму более 2,2 млн руб. были заключены с единственным поставщиком. При этом каждый из них в отдельности не превышал 600 тыс. руб., что позволяло учреждению формально соблюсти ограничения, но фактически обойти конкурентные процедуры.

В связи с этим контрольный орган обратился с иском в суд, и арбитраж Самарской области отказал в удовлетворении требований, указав, что в данном случае поставлялся неоднородный и неидентичный товар, а потому факт дробления лотов не подтвердился. Прокуратура обжаловала это решение.

Апелляционная инстанция признала доводы прокурора обоснованными. Решение суда первой инстанции было отменено, а иск удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу.

Георгий Портнов