Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Азбука Фото: Азбука

Я уже рассказывала о проекте Gem X и их книжном клубе, посвященном ювелирной истории. 15 апреля у них пройдет очередная онлайн-встреча, на которой можно не только послушать разговор, но и приобрести книгу, вокруг которой все это строится. И которую лично я собираюсь заказать. На этот раз выбор Gem X Book Club — произведение журналиста и историка преступлений Дина Джобба «Джентльмен и вор: идеальные кражи драгоценностей в век джаза».

Она посвящена одному из самых известных ювелирных грабителей эпохи джаза — Артуру Барри. Всего за семь лет бурных 20-х он похищал бриллианты, жемчуг, рубины, изумруды и другие драгоценные камни из домов американской элиты в Коннектикуте, на Лонг-Айленде и в округе Вестчестер. В пересчете на сегодняшние деньги стоимость украшений достигает примерно $60 млн. Среди его жертв были финансист Перси Рокфеллер, нефтяной магнат из Талсы Джошуа Косден, леди Эдвина Маунтбеттен, легендарный инвестор с Уолл-стрит Джесси Ливермор и наследница торговой империи Woolworth Джесси Донахью.

Сам автор, Дин Джобб, известен тем, что рассказывает истории забытых или малоизвестных преступников, которые в свое время были настоящими знаменитостями. 15 апреля его будет интервьюировать участница сообщества Gem X Сара Дэвис — разговор будет посвящен как самой истории легендарных ограблений, так и процессу написания книги.

Анна Минакова