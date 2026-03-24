В 1908 году профессор Илья Мечников опубликовал статью «Несколько слов о кислом молоке», описав полезные свойства продуктов на его основе. Тогда же Общество русских врачей обратилось к молочному магнату Николаю Бландову с просьбой наладить в России производство кефира.

Делали этот продукт в ту пору лишь карачаевские и балкарские фермеры, а секретом делиться не стремились. Бландов задействовал секретное оружие: маслодел Ирина Макарова была молода и хороша собой, и познакомиться с владельцем нескольких ферм Бекмырзой Байчоровым ей было нетрудно. Дальнейшая история — в тумане.

То ли Байчоров вознамерился похитить красавицу, но устыдился, то ли это было не похищение, а «светлое чувство дружбы». Так или иначе от Байчорова Ирина вернулась с десятью фунтами кефирной закваски. Остальное было делом техники. Кефир оказался прост в производстве, и граждане дореволюционной России, а затем и СССР, полюбили его за вкус и пользу. Ну и за романтику (немного).

Павел Шинский