Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Выставка «Ротко во Флоренции» только что открылась в Палаццо Строцци. Она объединяет более 70 шедевров: от ранних фигуративных картин до великолепных цветовых полей 1950-х-1960-х годов. Задумана «в диалоге» с Фра Беато Анджелико, Микеланджело и флорентийской архитектурой. Открывается духовное измерение живописи Ротко через работы, предоставленные крупными международными музеями. Экспозиционный маршрут организован в хронологическом порядке и позволяет посетителям проследить эволюцию родоначальника художественного языка американского нео-экспрессионизма.

Работы представлены Музеем современного искусства (MoMA) и Метрополитен-музеем из Нью-Йорка, галереей Tate (Лондон), Центром Помпиду (Париж), Национальной галереей искусств (Вашингтон), коллекцией Пегги Гуггенхайм (Венеция), а также из редкодоступных частных коллекций. Проект также захватывает два флорентийских «спутника» Палаццо Строцци: Музей Сан-Марко и вестибюль Библиотеки Медичи Лауренциана, — ключевые места для понимания связи Марка Ротко с эпохой Возрождения.

Первый раздел выставки включает его фигуративные работы, демонстрирующие влияние экспрессионизма, сюрреализма и живописи эпохи Возрождения. Среди них — «Интерьер» (1936), композиция, явно напоминающая гробницу Джулиано де Медичи, созданную Микеланджело в Новой ризнице Сан-Лоренцо во Флоренции.

В промежуточном разделе исследуется фаза «пиктограмм» и работ, вдохновленных мифологией, в которых схематичные силуэты, парящие символы и фрагментированные цветовые поля занимают поверхность. Ротко постепенно отказывается от буквального изображения в пользу более свободных структур, где цвет начинает утверждать себя как самостоятельный субъект.

Ну а в основе выставки лежат культовые полотна, составленные из больших, наложенных друг на друга прямоугольников цвета, тех вертикальных форматов с размытыми краями, которые прославили Марка Ротко.

На сегодняшний день работы живописца выставлялись на публичных аукционах 448 раз. «Оранжевый, красный, желтый» является аукционным рекордом для работ Марка Ротко. 8 мая 2012 года на Christie’s в Нью-Йорке полотно ушло за $86,882,5.

Дмитрий Буткевич